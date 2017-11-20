Сирийские курды атаковали турецкие КПП

Террористы PYD (сирийское крыло PKK) подвергли минометному обстрелу наблюдательные пункты ВС Турции в сирийской провинции Идлиб, сообщает "Анадолу".
Обстрел велся из подконтрольного террористам района Африн у сирийско-турецкой границы.
По наблюдательному пункту в районе Дарет Эззет на границе Идлиба и Африна было выпущено пять минометных снарядов, один из которых разорвался в 100 метрах от турецких позиций.
Остальные снаряды разорвались в районе близлежащего населенного пункта.
Турецкие войска открыли ответный огонь по объектам PYD в Африне.