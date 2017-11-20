Агдамцы остались без помощи. В Баку закон не работает

«Два землетрясения, произошедшие в Азербайджане, нанесли ущерб свыше 130 жилым домам и одной школе», - сообщил глава Исполнительной власти Агдамского района Рагуб Мамедов.

Особенно пострадали села Чеменли и Учоглан, где несколько домов обрушились.

«В результате обрушения, слава Богу, никто не пострадал», - сообщил haqqin.az заведующий отделом территориального управления и работы с органами самоуправления ИВ Агдама Мансур Гулиев.

По словам чиновника ИВ, проживавшие в разрушенных и аварийных домах разместились у родственников, в частности в доме председателя сельского муниципалитета.

Что же касается материальной помощи пострадавшим, то решения об этом пока не принято, однако уже создана совместная комиссия Исполнительной и регионального центра МЧС для изучения последствий землетрясения, и решение об оказании помощи будет принято после окончания работы комиссии, сказал М.Гулиев.

Всего в ИВ обратились около тысячи жителей района, считающих, что их дома в результате землетрясения стали непригодными или мало пригодными для проживания.

«Мы тщательно проверим все жалобы. Там, где повреждения незначительные, ИВ сама их ликвидирует. Но если окажется, что для ликвидации последствий землетрясения необходимы крупные средства, то, видимо, этот вопрос будет решаться на правительственном уровне», - заявил заведующий отделом.

Вместе с тем Мансур Гулиев допускает, что кто-то из пострадавших застраховал свое жилье, и в этом случае они получит компенсацию от страховой компании.

А вот адвокат Асабали Мустафаев, утверждает, что, согласно действующему законодательству, возмещение ущерба, нанесенного в результате стихийного бедствия, является обязанностью государства.

Как сказал haqqin.az юрист, «в нашей стране, к сожалению, нет развитого страхового рынка. Это в западных странах в случае стихийных бедствий страховые компании возмещают ущерб, нанесенный природными катаклизмами. У нас же такого рынка практически не существует».

Как известно, стихийные бедствия нельзя контролировать или остановить. Будучи явлениями спонтанными и не всегда предсказуемыми, они представляют собой значительную проблему даже для современного развитого мира. Именно поэтому страхование последствий природных аномалий с целью возмещения ущерба от разбушевавшейся стихии стало сегодня широко распространенной мировой практикой.

В 2012 году в Азербайджане был принят закон об обязательном страховании недвижимого имущества. Как сообщили haqqin.az в Государственной страховой компании, данный закон подразумевает также и страхование от последствий стихийных бедствий.

«Но этот закон так и остался на бумаге. Он не работает. Лишь очень малая часть владельцев недвижимого имущества застраховали свою собственность. А в Агдамском районе застрахованы только около 60 домов», - утверждают страховщики.

Получается, ждать помощи, то есть компенсации от страховых компаний пострадавшим от землетрясения агдамцам не следует. Но ведь кто-то же должен им помочь в нашем цивилизованном государстве?