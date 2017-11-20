Виновником больших жертв в Иране назвали Ахмадинежада

Верховный руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи прибыл в пострадавшую от землетрясения провинцию Керманшах и встретился с жителями города Сарполь а-Зехаб, сообщает Newsru.co.il.

"Я разделяю вашу боль. Я помню, как приезжал сюда во время навязанной нам войны, помню вашу стойкость. Уверен, что вы проявите ее и сейчас, показав всему миру, что мужественные могут справиться и со стихией", - сказал он, напомнив про ирано-иракскую войну.

Ранее провинцию посетили президент Хасан Роухани и председатель парламента ИРИ Али Лариджани, которые встретились также с бойцами Корпуса стражей исламской революции и военнослужащими, разбиравшими здесь завалы.

Одновременно в Иране раздаются голоса возлагающих ответственность за многочисленные жертвы на бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. По их словам, значительная часть погибших жила в новостройках, возведенных по его инициативе в рамках проекта доступного жилья.

Как сообщает сайт The National, всего за годы правления Ахмадинежада по этой программе было сдано в строй 2 000 000 квартир. Отмечается, что здания эти оказались менее устойчивыми к землетрясениям, чем возводившиеся по частным проектам.