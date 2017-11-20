В воскресенье, 19 ноября, в Каире по инициативе Эр-Рияда прошло экстренное заседание Совета глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в Лигу арабских государств. Основной темой обсуждения стало «вмешательство Ирана в дела арабских стран».

Нетрудно догадаться, что инициатором именно такой повестки экстренного собрания министров иностранных дел стран-членов ЛАГ стал Эр-Рияд. У которого в последние полгода – после восстановления доверительных отношений с Вашингтоном и достижения негласных договоренностей с Тель-Авивом – наблюдается явное обострение «озабоченности Ираном».

Которую вместе с саудитами разделяют и их ближайшие союзники – Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и примкнувшее к ним Джибути, пусть и незаметное на карте мира, но – председательствующее в нынешнем году в панарабском блоке.

Официальный повод для созыва совещания – «акт агрессии Тегерана в отношении Саудовской Аравии». Именно так Эр-Рияд расценил попытку хуситов Йемена нанести ракетный удар по своей территории. И хотя причастность иранцев к этой атаке выглядит весьма сомнительной – в Королевстве уверены, что за нынешней атакой стоит именно Тегеран.

Партнеры-соинициаторы встречи в Каире – Бахрейн и Эмираты – поддерживают старших братьев саудитов тоже не только из партнерских обязательств. Манама абсолютно убеждена в причастности иранской агентуры к недавним взрывам на основном нефтепроводе страны, а также в том, что Тегеран спонсирует подрывную и террористическую деятельность экстремистских группировок местных шиитов. Эмираты выдвигают схожие обвинения, в первую очередь – в активизации шпионской деятельности Тегерана на своей территории.

Что же касается Джибути, то руководству этого государства в общем-то достаточно безразлично, в каком именно вопросе нужно поддержать Эр-Рияд. Если нужно – в вопросе «отражения иранской агрессии», если нужно – в вопросе защиты нильских крокодилов. Лишь бы саудиты вовремя предоставляли субсидии, а в мировых масс-медиа упоминались важные внешнеполитические шаги страны с населением в девятьсот тысяч человек и территорией в 23 тысячи квадратных километров.

Но как всем собравшимся вчера в Каире, так и сторонним наблюдателям с самого начала было понятно, что ракета хуситов, запущенная в сторону Саудовской Аравии – лишь повод. Поскольку главная задача Эр-Рияда, инициировавшего экстренный сбор, была несколько в ином. О чем министр иностранных дел Королевства заявил буквально в самом начале встречи: «То, что делает Иран, подрывает безопасность и мир не только в арабском регионе, но и во всем мире». А следовательно – Эр-Рияд не намерен безучастно взирать на «иранскую агрессию». «Саудовская Аравия не колеблясь будет защищать свою национальную безопасность», - сказал Адель аль-Джубейр во своем вступительном слове.

Из чего собравшиеся сделали два вывода. Во-первых, саудиты, по сути, официально объявили о начале нового этапа борьбы с Ираном. Разумеется – исключительно в оборонительных целях, кто бы сомневался. Во-вторых, всем арабским государствам, представители которых собрались вчера в Каире, предложено присоединиться к этой борьбе.

Нужно отдать должное организаторам встречи в Каире – сценарий нагнетания «иранской угрозы» был прописан весьма качественно. Драматическая речь аль-Джубейра задала тон обсуждения: «Политика Тегерана – угроза миру во всем мире, мы намерены дать его агрессии отпор, присоединяйтесь к нашей борьбе».

Министр иностранных дел Бахрейна шейх Халид бин Ахмед аль-Халифа назвал главную цель атаки: «Основным инструментом Ирана в регионе на данный момент является террористическая организация Хизбалла, которая не только установила контроль над Ливаном, но и уже распространяет свою деятельность на остальные страны региона. Создавая, тем самым, угрозу национальной безопасности арабских государств».

Ну а в выступлении генерального секретаря ЛАГ, египтянина Ахмеда Абула Гейта было сформулирована основная идея резолюции, за которую должны были проголосовать участники экстренной встречи: «Мы подтверждаем нашу полную солидарность с Саудовской Аравией во всех ее действиях, необходимых для защиты Эр-Риядом своей национальной безопасности». Как по нотам, не правда ли?

Впрочем, внешне безукоризненный сценарий не принес саудитам того результата, но который они рассчитывали. Панарабская антииранская коалиция по итогам вчерашнего воскресенья не состоялась. В итоговую декларацию вошли формулировки о том, что политика Ирана создает угрозу стабильности в регионе и что Хизбалла осуществляет поддержку терроризма и экстремистских группировок в арабских странах.

Не больше. Но ведь это – только пока. Ахмед Абул Гейт многозначительно заметил: «На этом этапе мы не объявляем Ирану войны. Но, возможно, следующий этап будет состоять в том, чтобы по инициативе ЛАГ вынести вопросы об агрессивной политике Тегерана и террористической деятельности Хизбаллы на рассмотрение Совета Безопасности ООН». Что означает качественно иной уровень, с весьма негативными для «шиитской оси сопротивления», для Исламской республики, Хизбаллы и неоднократно упоминавшегося на встрече Ливана последствиями.

Кстати, Бейрут не прислал в Каир своего министра иностранных дел, ограничив свое участие во встрече постоянным представителем страны в ЛАГ Антуаном Аззамом. Ливанское руководство объективно оценило обвинительный уклон в свой адрес и теперь активно начинает искать возможность вырваться из тупика внутреннего конфликта, в который его буквально загоняет Эр-Рияд.

Воскресное совещание в египетской столице показало, помимо прочего, что далеко не все страны-члены ЛАГ намерены вступать в антииранскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией. Кто-то категорически против разжигания конфликта с Тегераном, кто-то с настороженностью относится к амбициям Эр-Рияда. Кто-то – откровенно колеблется, поскольку издержки конфликта очевидны, а вот возможные выгоды – весьма абстрактны. Но с ними будут работать, а потому их нейтралитет – под большим вопросом.

Очевидно, что в регионе все сильнее пахнет порохом. Кстати, «совершенно случайно» в день, когда проходила встреча в Каире, министр обороны Израиля Авигдор Либерман на своей странице в Facebook призвал «умеренные» арабские страны «открыть новую страницу» в отношениях с Тель-Авивом. Первой строчкой на которой, по его мнению, могло бы стать – кто бы мог подумать – именно создание коалиции этих самых «умеренных» против Тегерана.