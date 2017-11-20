Лавров передал медаль отцу Салама Нагиева

Глава МИД России Сергей Лавров от имени МЧС России посмертно наградил отца уроженца Ленкорани Салама Нагиева - Гамдуллу медалью за спасение утопающих на водах .

«Скорбим вместе с вами. Никогда не забудем вашего сына Салама. Он поступил мужественно, проявил самопожертвование, спас детей ценой своей жизни»- сказал С.Лавров в понедельник в Баку, вручая медаль отцу погибшего героя.

Уроженец Ленкоранского района Азербайджана 21-летний Саламаддин Нагиев трагически погиб на реке вблизи деревни Пехорки (Люберецкий район Московской области), спасая троих тонущих девочек в июле 2013 года.

Спрыгнув с моста в реку, он помог двум подругам выбраться на берег. Поняв, что тонет, Салам вытолкнул еще одну из девочек на поверхность воды, самого же его затянуло под плотину течением реки.