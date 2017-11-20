Азербайджан и Россия завершили операцию "Граница-заслон"

Наркотические средства и огнестрельное оружие были выявлены в ходе проведения ежегодной широкомасштабной операции "Граница-заслон" на азербайджано-российской границе. Об этом haqqin.az сообщили в правоохранительных органах.

Операция "Граница-заслон", начавшаяся 13 ноября, была завершена в воскресенье, 19 ноября. Органы внутренних дел Азербайджана проводили операцию в северном приграничном регионе республики при координации с коллегами из России. Министерства внутренних дел России и Азербайджана проводят это мероприятие согласно достигнутой договоренности о борьбе с преступностью.

На некоторых участках северного региона Азербайджана установлены были полицейские блок-посты. Основная цель операции — совместная борьба с транснациональной организованной преступностью, выявление членов преступных и террористических организаций, оружия и наркотических средств. Кроме того, правоохранители пытаются пресечь каналы незаконной поставки материальных средств.

Напомним, что в декабре 2016 года министры внутренних дел Азербайджана и России - Рамиль Усубов и Владимир Колокольцев подписали договор о сотрудничестве в рамках проекта Протокола о взаимопомощи в 2017 - 2019 годах и отметили положительные результаты комплексных оперативно-профилактических мероприятий "Граница-заслон".