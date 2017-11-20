Баку накроет пылевой туман из Саудовской Аравии

В Азербайджане ожидается пылевой туман, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Согласно результатам мониторинга сотрудников Национального департамента мониторинга окружающей среды, с ночи 21 ноября на территории страны ожидается пылевой туман, что приведет к превышению уровня пыли в воздухе.

Это связано с потоком пыли, который проникнет в юго-восточный регион страны вместе с юго-западным ветром и атмосферными потоками с Аравийского полуострова.

Предположительно, надвигающийся с южного региона страны пылевой туман достигнет берегов Каспийского моря вплоть до Апшеронского полуострова.

Согласно информации, полученной с измеряющих качество воздуха автоматических и стационарных мониторинговых станций, вечером 22 ноября уровень пыли на Апшеронском полуострове будет в пределах санитарной нормы.