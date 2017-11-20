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Вице-премьер Турции: «Дело Зарраба – заговор против Анкары»

 

Уголовное дело, возбужденное в США в отношении турецкого бизнесмена Резы Зарраба, является политическим заговором против Анкары, к которому причастны сторонники Фетхуллаха Гюлена, передает РИА Новости заявление вице-премьера Турции Бекира Боздага.

Зарраб, родившийся в Иране, был арестован в Майами (штат Флорида) в марте прошлого года. Американские власти инкриминируют ему попытку в составе группы сообщников осуществить транзакции на сотни миллионов долларов в пользу правительства Ирана и иранских компаний для того, чтобы те могли избежать санкций США. Зарраб обвинения в свой адрес отверг.

«Это - политический заговор в отношении Турции, политическое дело. Руками FETO они не смогли сделать это в Турции и сейчас пытаются провести противозаконные действия в поле юстиции США. Не имея документов на руках, они ведут дело так, как будто у них эти документы есть. Они пытаются оклеветать Турцию: все их доказательства не имеют отношения к юстиции», — сказал Боздаг журналистам.

Он добавил, что данные действия направлены именно на то, чтобы испортить экономические и прочие отношения Турции с рядом стран.

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