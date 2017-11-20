Лавров в Баку: "Здесь прослушивают"

На встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова со студентами Дипломатической академии в Баку произошел курьез – у министра внезапно отключился микрофон, пишет издание «Известия».

Это произошло, когда Лавров в своем выступлении затронул сирийский кризис, и в частности, совместный механизм ОЗХО-ООН по расследованию инцидента с применением химического оружия в Хан-Шейхуне. Именно на этом основывалось российское решение заблокировать западный проект резолюции по продлению миссии ОЗХО-ООН без изменений. После этих слов у С.Лаврова внезапно отключился микрофон.

«И здесь прослушивают», - пошутил российский министр.

Впрочем, студентов интересовали не только хитросплетения международной политики, но и довольно "приземленные" вопросы. Один из учащихся спросил, сколько нужно знать, чтобы стать успешным дипломатом, а возможно, и министром иностранных дел.

«Чем больше знаешь, тем лучше. Я не могу сказать: "Вот база - столько-то гигабайт, - и все у вас будет хорошо", - ответил С.Лавров, посоветовав студенту читать как можно больше, а в спорах - искать компромиссы и сравнив дипломатию с дискуссиями в семейной жизни.