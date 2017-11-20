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Антонио Конте: «С «Карабахом» будет непросто»

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что предстоящая игра с «Карабахом» в Лиге чемпионов будет самой важной для команды на данный момент, так как победа гарантирует ей выход в плей-офф турнира.

Первый визит лондонского клуба в Баку намечен на сегодняшний вечер. Футболисты вылетят в 17:00 по местному времени (бакинское время – 21:00). Чартерный рейс с игроками «Челси» на борту приземлится в аэропорту имени Гейдара Алиева примерно в 3 часа ночи.

Антонио Конте очень хочет обеспечить себе путевку в 1/8 финала уже в Баку, но итальянский специалист признает, что в последних трех матчах Лиги чемпионов «Карабах» показал гораздо более качественную игру, чем в матче 1-го тура в Лондоне, когда «Челси» победил со счетом 6:0, пишет официальный сайт чемпионов Англии. После поражения от «Челси» «Карабах» в упорной борьбе уступил «Роме» (1:2) и дважды сыграл вничью с «Атлетико» (0:0, 1:1).

«Матч с «Карабахом» - самый важный для нас с начала нынешнего сезона, - говорит Конте. – Если мы обыграем «Карабах», то сможем пройти в следующий раунд Лиги чемпионов, и это очень важно, потому что с этого момента и до января нас ждет очень сложный график.

Конечно, это будет непросто, потому что в последних двух играх они дважды сыграли вничью с «Атлетико», а до этого «Рома» с большим трудом выиграла у них. Поэтому очень важно сосредоточиться, работать и попытаться выиграть эту игру».

В 4-м туре «Челси» крупно проиграл «Роме» со счетом 0:3, но затем одержал две победы в Англии – над «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Вест Бромвич Альбионом» (4:0).

Конте знает, какой опыт должны извлечь из поражения в Риме он и его команда. На его взгляд, победы в чемпионате Англии и форма основных игроков указывают на то, что «Челси» преодолел спад.

«Я должен быть честным, мои игроки всегда проявляют большое желание и будут сражаться в каждой игре, - говорит главный тренер. - Против «Ромы» мы все вместе не показали этого поначалу. Я всегда защищал своих футболистов, и я всегда беру ответственность на себя.

В Риме мы не заслуживали счета 0:2 после первого тайма, но во второй половине матча мы не проявили желания, чтобы вернуться в игру, добиться победы или хотя бы ничьи».

Матч «Карабах» - «Челси» состоится 22 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе. Игру, которая начнется в 21:00, будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с Мануэлем Де Соузой.

Перед 5-м туром у «Ромы» 8 очков, у «Челси» - 7, у «Атлетико» - 3, у «Карабаха» - 2. Чемпион Азербайджана сохраняет реальные шансы на 3-е место в группе, дающее право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. Для этого «Карабаху» нужно в оставшихся играх против «Челси» и «Ромы» набрать на одно очко больше, чем в играх с этими же соперниками наберет «Атлетико». При равенстве очков с мадридцами преимущество будет за «Карабахом» благодаря выездному голу в Испании.

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