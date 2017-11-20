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Россия разрывает экономическую блокаду Армении через Абхазию

Автор: Отдел информации 

Россия и Грузия могут решить вопрос транспортных коридоров через Абхазию и Южную Осетию до конца ноября. Об этом «Коммерсанту» сообщил спецпредставитель грузинского премьера Зураб Абашидзе после встречи с заместителем главы МИД России Григорием Карасиным.

В Тбилиси надеются, что Россия, Грузия и швейцарская компания SGS до конца месяца подпишут соответствующее соглашение.

железная дорога Абхазия-Армения

Швейцария должна стать независимым посредником, который будет контролировать транзит. Переговоры идут с 2011 года. Соглашение позволит развивать торговые отношения между Россией и Грузией, не затрагивая при этом проблему статуса бывших грузинских автономий.

Соглашение, о котором рассказывает Зураб Абашидзе, позволит открыть и абхазскую железную дорогу, которая соединяет Россию и Грузию. Эта железная дорога закрыта с 90-х годов, после начала конфликта в Абхазии. Если железную дорогу через Абхазию все же откроют, то экономической блокаде Армении будет положен конец. Ведь открытие этой дороги практически напрямую свяжет Россию и Армению железнодорожным маршрутом.

По словам президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, проект открытия железной дороги в Абхазии рассматривался еще во времена президентства Саакашвили, но был отложен.

«Тогда, после встречи Саакашвили с Обамой, проект был фактически торпедирован. Кроме того, так называемые торговые коридоры были очень серьезно осложнены после ситуации с Абхазией и Южной Осетией. Но если будет подписано соглашение, особенно если третьей стороной будет Швейцария, это может серьезно улучшить перспективы реализации проекта. Это также позволило бы выйти на восстановление нормальных дипломатических отношений с учетом такого соглашения, особенно если оно будет подписано в конце ноября», - сказал Абзалов.

Ранее грузинские эксперты заявляли, что Азербайджан выдвинул условие, чтобы через абхазскую железную дорогу в Армению не перевозились военные грузы и чтобы грузинская сторона строго соблюдала данное требование.

В любом случае, отношение Азербайджана к открытию железной дороги через Абхазию не может быть положительным. Это позволит Армении смягчить экономическую блокаду, в которую попала страна из-за оккупации азербайджанских земель. Не исключено, что Азербайджан использует свои возможности для того, чтобы воспрепятствовать открытию этой дороги.

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