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Дипломатический скандал между Украиной и Беларусью

 

Минск объявил персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя КГБ Беларуси Дмитрия Побяржина.

Скворцова обвинили в «несовместимой с дипломатическим статусом деятельности» из-за дела украинского журналиста Павла Шаройко, которого подозревают в шпионаже и создании в Беларуси агентурной сети. Его задержали в Минске 25 октября. В КГБ его называют кадровым сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины.

По словам представителя КГБ, Шаройко подтвердил, что его деятельность координировал Скворцов, который также служит в ГУР МО, а должность советника посольства была только прикрытием.

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