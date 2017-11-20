Азербайджанец с ножом атаковал российских полицейских

Ночью 18 ноября в дежурную часть МВД России по Твери поступило сообщение о разбойном нападении и хищении имущества, сообщает haqqin.az со ссылкой на российское издание Weekend.

Согласно информации, на место немедленно отбыли двое полицейских. Когда они приехали,то попытались произвести арест подозреваемого, однако сделать это оказалось не так-то просто.

Подозреваемый - гражданин Азербайджана - вооружился ножом и начал угрожать убийством одному из оперативников. Затем последовала атака с ножом, однако полицейский сумел увернуться от удара, тем самым избежав ранения.

Агрессивный мужчина продолжил оскорблять представителей власти и предпринял нападение на второго из них. На сей раз удар достиг цели: в предплечье был ранен один из полицейских. После этого, однако, преступника скрутили и доставили его в районное отделение полиции. Сейчас он находится в КПЗ.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - произведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе баллистическая, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и медицинская», - сообщила изданию старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.