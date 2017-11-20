Подписаться на уведомления
 

Азербайджанец с ножом атаковал российских полицейских

Автор: Отдел информации 

Ночью 18 ноября в дежурную часть МВД России по Твери поступило сообщение о разбойном нападении и хищении имущества, сообщает haqqin.az со ссылкой на российское издание Weekend.

Согласно информации, на место немедленно отбыли двое полицейских. Когда они приехали,то попытались произвести арест подозреваемого, однако сделать это оказалось не так-то просто.

Подозреваемый - гражданин Азербайджана - вооружился ножом и начал угрожать убийством  одному из оперативников. Затем последовала атака с ножом, однако полицейский сумел увернуться от удара, тем самым избежав ранения.

Агрессивный мужчина продолжил оскорблять представителей власти и предпринял нападение на второго из них. На сей раз удар достиг цели: в предплечье был ранен один из полицейских. После этого, однако, преступника скрутили и доставили его в районное отделение полиции. Сейчас он находится в КПЗ.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - произведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе баллистическая, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и медицинская», - сообщила изданию старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

1460 просмотров


Старости
Лавров о вступлении Азербайджана в ЕврАзЭС
Лавров о вступлении Азербайджана в ЕврАзЭС фото
Наша погода
Сегодня 17° / 13°
21 Ноя 18° / 14°
22 Ноя 15° / 8°
23 Ноя 11° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9941 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Варвары сносят еще один уникальный архитектурный дом в Баку к сведению столичных властей! фото!
Боевые стрельбы азербайджанской армии фото
Центробанк о курсе доллара
Таджиков обяжут слушать книги Рахмона
Суд над внуком вице-премьера Али Гасанова
В Армении пытались убить пограничника
Азербайджанец с ножом атаковал российских полицейских
Дипломатический скандал между Украиной и Беларусью
Россия разрывает экономическую блокаду Армении через Абхазию
Антонио Конте: «С «Карабахом» будет непросто»
Лавров в Баку: "Здесь прослушивают"
Вице-премьер Турции: «Дело Зарраба – заговор против Анкары»
Баку накроет пылевой туман из Саудовской Аравии
Азербайджан и Россия завершили операцию "Граница-заслон"
Лавров передал медаль отцу Салама Нагиева
Фарс против фарсов: война с Ираном все реальнее наш комментарий
Виновником больших жертв в Иране назвали Ахмадинежада
Агдамцы остались без помощи. В Баку закон не работает
Сирийские курды атаковали турецкие КПП
Степан Джигарханян о скандале с Арменом Джигарханяном видео
В Россию не пустили 18 тонн азербайджанских помидоров
Човдаров просит оправдания
Умерла знаменитая чешская теннисистка
Лавров о военном сотрудничестве с Азербайджаном и союзе с Турцией
Журналист выпросил часы у президента видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться