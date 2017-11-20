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В Армении пытались убить пограничника

 

В связи с ранением пограничника на КПП «Баграташен» в ночь на 20 ноября было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.

По информации Aravot.am, двое братьев - жителей села Баграташен намеревались пересечь на автомобиле государственную границу. Сотрудник пограничной службы потребовал у них  открыть багажник машины. Братья отказались сделать это, заявив, что они - местные и здесь их все знают. Завязался спор.

Один из спорщиков призвал себе на помощь шурина, также жителя Баграташена Карена Ш. Подоспевший на помощь Карен Ш. ударил ножом пограничника. После задержания мужчина попытался перерезать себе вены кусачками для ногтей. В настоящее время он находится в изоляторе отдела полиции Ноемберяна.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 316 (насилие в отношении представителя власти); назначена судебно-медицинская экспертиза.

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