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Суд над внуком вице-премьера Али Гасанова

 

Завершилось следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении внука вице-премьера Азербайджана Али Гасанова – Наиля Аллахвердиева. Материалы дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело передано в распоряжение судьи Ахмеда Гулиева, а подготовительное судебное заседание назначено на 24 ноября.

Напомним: Н.Аллахвердиев 3 августа 20017 года на автомобиле марки «Mercedes-Gelandawagen» совершил тяжелое ДТП на территории Наримановского района города Баку, в результате которого двое человек погибли и еще двое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В отношении водителя Н.Аллахвердиева возбуждено было уголовное дело по статьям 263.3 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть двух и более человек) и 264 (побег с места происшествия) УК АР. В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

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