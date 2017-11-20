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Таджиков обяжут слушать книги Рахмона

 

Власти Таджикистана обязали все государственные и частные радиокомпании на территории страны транслировать в эфире литературные чтения произведений президента страны Эмомали Рахмона. Об этом сообщает «Радио Озоди» (таджикская редакция «Радио Свобода»).

Как считают в Комитете по телевидению и радиовещанию Таджикистана, эта акция «повысит чувство самосознания и патриотизма в каждом гражданине».

По словам директора Государственного радио «Точикистон» Фарруха Зиеева, станция уже записала две книги: «Таджики в зеркале истории» и «Язык нации — бытие нации». Как указал источник «Озоди» одной из частных радиостанций, вещатели, отказавшиеся от трансляций произведений главы государства, будут лишены лицензий.

«Радио Озоди» отмечает, что Эмомали Рахмон написал более 20 книг. В ноябре 2016 года в городе Гиссаре был установлен весящий одну тонну монумент в честь рахмоновской книги «Таджики в зеркале истории». Ее опубликовали в 2002 году, издав на русском, английском, немецком, арабском, китайском, персидском и французском языках.

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