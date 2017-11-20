В рамках командно-штабных военных игр на различных военных полигонах страны были проверены практические действия войск в воздухе, на море и на суше с выполнением боевых стрельб, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Согласно сценарию игр, в ходе основного их этапа, состоящего из нескольких частей, была осуществлена организация взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления войсками при наступательных операциях, а также выполнены другие тактические действия.

Министр обороны республики генерал-полковник Закир Гасанов высоко оценил профессионализм привлеченного к командно-штабным военным играм личного состава и успешное выполнение всех поставленных перед ним задач.