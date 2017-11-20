В Баку, к нашему глубокому сожалению, продолжается снос архитектурных зданий, представляющих историческую ценность. Несмотря на негодование общественности, многочисленные публикации в СМИ, своевременную реакцию правительственных учреждений, застройщики продолжают стирать историческое наследие Баку, превращая столицу в ужасную каменно-стеклянную глыбу.

Буквально на днях, под предлогом осуществления пилотного проекта по сносу старых зданий и возведению вместо них новых многоэтажных домов, на территории Наримановского района начался снос еще одного архитектурного дома, который находится под защитой Министерства культуры Азербайджана. О сносе исторического памятника в редакцию haqqin.az сообщили жильцы этого дома.

По словам жильцов, они вынуждены покинуть этот исторический дом и переехать на съемные квартиры. Работы по сносу дома на основании решения исполнительной власти Наримановского района проводит никому неизвестное акционерное общество. И это несмотря на то, что снос исторических зданий должен быть осуществлен лишь по специальному решению Кабинета министров Азербайджана на основании экспертной оценки государственной комиссии. Тем не менее, не дожидаясь решения соответствующих органов, сотрудники строительной компании бульдозерами снесли здание, охраняемое государством.

Этот случай стал очередным звеном в цепи событий, когда под предлогом благоустройства и модернизации Баку сносятся архитектурные здания и меняется исторический облик города. Так, на территории бывшей Советской были снесены здания, построенные в конце XIX и начале XX веков.

Haqqin.az в ближайшие дни представит читателям широкий репортаж о сносе исторического здания на улице Талята Шихалиева. Сейчас же мы призываем соответствующие органы, правительство и Министерство культуры незамедлительно вмешаться и предотвратить снос архитектурного дома. Кто и зачем вот столь варварским образом стирает нашу историческую память и наследие старого Баку?!