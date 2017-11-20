Крупнейший за 70 лет политический кризис в Германии

По словам президента ФРГ Франка-Вальтера Штаймайера, после переговоров о формировании правительства Германия оказалась в ситуации, которой не было на протяжении последних 70 лет, передает РИА «Новости».

«Предварительные переговоры о создании правительства до сих пор не принесли результатов. Мы находимся сейчас в ситуации, которой в истории ФРГ не было почти 70 лет», — сказал он.

По его словам, такое положение ставит политические партии «перед еще большими вызовами».

Ранее сообщалось, что переговоры о формировании нового правительства Германии провалились после выхода Свободной демократической партии из консультационного процесса.