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Крупнейший за 70 лет политический кризис в Германии

 

По словам президента ФРГ Франка-Вальтера Штаймайера, после переговоров о формировании правительства Германия оказалась в ситуации, которой не было на протяжении последних 70 лет, передает РИА «Новости».

«Предварительные переговоры о создании правительства до сих пор не принесли результатов. Мы находимся сейчас в ситуации, которой в истории ФРГ не было почти 70 лет», — сказал он.

По его словам, такое положение ставит политические партии «перед еще большими вызовами».

Ранее сообщалось, что переговоры о формировании нового правительства Германии провалились после выхода Свободной демократической партии из консультационного процесса.

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