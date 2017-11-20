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Известного адвоката исключают из Коллегии адвокатов

Автор: Отдел информации 

Коллегия адвокатов приостановила адвокатскую деятельность Ялчына Иманова. Данное решение было принято на сегодняшнем заседании коллегии.

Согласно решению, Я.Иманову отныне запрещено заниматься адвокатской деятельностью. Также поднят вопрос об исключении Я.Иманова из Коллегии адвокатов. Окончательное решение по данному вопросу примет суд.

Санкции в отношении Я.Иманова приняты на основе жалобы замначальника Пенитенциарной службы Октая Мамедова, поданной им в Коллегию адвокатов. В домументе имеется ссылка на заявление Я.Иманова о давлении, которое было оказано на заключенного Аббаса Гусейнова в Гобустанской тюрьме.

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