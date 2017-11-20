Машины скорой помощи оснастят видеокамерами

В следующем году все машины скорой помощи страны будут оснащены наружной и внутренними видеокамерами, сообщил haqqin.az заместитель главврача по оперативным вопросам Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи Минздрава республики Мурад Мирзазаде.

На данный момент камеры видеонаблюдения установлены во всех 22 станциях скорой помощи Баку.

По словам М.Мирзазаде, ежедневно в Баку на вызовы выезжают 138 машин скорой помощи. В автопарке «скорой» также имеются специальные машины для помощи людям при техногенных катастрофах и стихийных бедствиях, машины-вездеходы, а также машины с рентген-оборудованием и пр.

Внешние камеры видеонаблюдения будут осуществлять съемку автомобилей, которые не уступают дорогу «скорой», а камеры внутри салона - фиксацию процесса помощи, оказываемой пациенту по дороге в клинику. М.Мирзазаде сказал о наличии большого числа случаев, когда водители не обеспечивают свободный проезд машинам «скорой», вследствие чего врачи не всегда вовремя прибывают на вызовы. Расчетное время прибытия бригады скорой помощи при срочных вызовах 15 - 20 минут, в других же случаях - около часа.

По данным столичной службы скорой помощи за 10 месяцев 2017 года всего в «скорую» поступило до 567 680 вызовов. По этим вызовам 52965 человек были госпитализированы. Вызовов к детям было 65300. Из числа этих пациентов госпитализированы были 10 408.

В результате реанимационных мер врачи скорой вернули к жизни 1600 человек.