Глава ФИФА на приеме у Ильхама Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента ФИФА Джанни Инфантино и генсека организации Фатму Самуру, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно информации, Инфантино представил главе республики памятные подарки ФИФА.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента ФИФА Джанни Инфантино и генсека организации Фатму Самуру, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно информации, Инфантино представил главе республики памятные подарки ФИФА.
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