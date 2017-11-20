Минкультуры: "Мы запретили Абдину Фарзалиеву сносить исторический дом, но нас не послушали"

Министерство культуры и туризма дважды обращалось в Исполнительную власть Наримановского района Баку и заявляло о недопустимости сноса исторического здания на улице Талята Шихалиева. Об этом haqqin.az заявил начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана Закир Султанов.

По словам Закира Султанова, Минкультуры дважды официально обращалось к главе Исполнительной власти Наримановского района (Абдину Фарзалиеву. – Ред).

«Были представлены экспертные оценки, которые обосновывали историческую значимость этого здания. Однако эти обращения были проигнорированы. Мы категорически осуждаем решение о сносе исторического дома», - сказал Закир Султанов.

Напомним, что ранее haqqin.az писал о вопиющем случае в отношении уникального архитектурного памятника на ул.Талята Шихалиева. Не дожидаясь решения соответствующих органов, Исполнительная власть Наримановского района дала разрешение на снос исторического здания. При этом работы по сносу проводит никому не известное акционерное общество.