В Украине задержан обвиняемый в убийстве Пола Хлебникова

Украина проинформировала российские правоохранительные органы о задержании обвиняемого в убийстве журналиста, главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"17 ноября в Киеве задержан Дукузов Магомед, 1978 года рождения, объявленный в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов. Он обвиняется в причастности к совершению заказных убийств на территории Москвы, в том числе к убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова", - сказала она.

По ее словам, о факте задержания проинформированы Генеральная прокуратура Российской Федерации и инициатор розыска - ГУ МВД России по Москве.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух россиян, находящихся в розыске по линии Интерпола, один из которых проходит по делам об убийствах главного редактора русского издания Forbes Пола Хлебникова и зампредседателя правительства Чечни в 2001-2003 годах.

Пол Хлебников - американский журналист и писатель, главный редактор русской версии журнала Forbes. Он был застрелен 9 июля 2004 года возле здания своей редакции в Москве.