Guardian: В 2018 году произойдет рост крупных землетрясений

Частота землетрясений магнитудой свыше 7 баллов в следующем году может увеличиться почти в два раза, и произойдет это из-за того, что снизится скорость вращения Земли. С таким прогнозом выступили ученые из Колорадского университета в Боулдере и из Университета Монтаны (США), сообщает The Guardian.

В ходе исследования эксперты изучили историю землетрясений ХХ века и установили, что периоды самой большой сейсмической активности совпадали с периодами изменения скорости вращения нашей планеты вокруг собственной оси. Причем увеличение частоты землетрясений происходило только тогда, когда Земля замедляла свое вращение.

"В эти временные периоды отмечалось от 25 до 30 мощных землетрясений в год, и это с учетом того, что средний показатель - 15 подземных толчков в год", - рассказал автор работы Роджер Билхэм.

Он добавил, что в этом году нам повезло, так как было всего шесть разрушительных землетрясений, но уже с 2018 года их можно будет ожидать не меньше 20. Эта информация особенно важна именно сейчас, так как, по данным ученых, в 2018 году вращение Земли должно замедлиться.

Специалисты пока не могут точно установить причину этой взаимосвязи, но, по их мнению, замедление вращения Земли может каким-то образом влиять на ее ядро, а оно, в свою очередь, может влиять на сейсмическую активность.

Гипотезу американских ученых подтверждает разрушительное землетрясение, произошедшее на границе Ирана и Ирака 12 ноября. Его магнитуда составила 7,4. В результате удара стихии погибли 530 человек и около 7,5 тыс. пострадали.