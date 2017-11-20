Кахраман вновь избран спикером турецкого парламента

Представитель правящей Партии справедливости и развития Исмаил Кахраман переизбран на пост спикера Великого национального собрания Турции 26-го созыва, передает Анадолу.
Решение было принято по итогам третьего тура голосования, в котором приняли участие 509 парламентариев.
Кахраман набрал 289 голосов. В поддержку его основного конкурента Зекерии Темизеля выступили 124 парламентария.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган направил в адрес Кахрамана поздравительную телеграмму, сообщили в пресс-службе главы государства.