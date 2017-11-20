Прокуратура возбудила уголовное дело в связи со взрывом на заводе

В связи с произошедшим на заводе в поселке Локбатан Гарадагского района Баку взрывом возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Бакинской городской прокуратуры.

Согласно информации, Мамедов Бахман Гейдар оглу на грузовом автомобиле привез на территорию принадлежащего ООО Elit Yatırım завода сбыта, продажи и переработки металла в поселке Локбатан металлолом. В то время, когда он стоял перед грузовиком, в его руке взорвалось неизвестное устройство, в результате которого от полученных ранений Б.Мамедов скончался на месте происшествия.

На основе полученной информации оперативно-следственная группа из числа сотрудников прокуратуры и Управления полиции Гарадагского района, отдела криминалистики Следственного управления прокуратуры города Баку, специальная мобильная оперативная группа ANAMA, сотрудники Службы спасения особого риска МЧС, а также эксперты Центра судебно-медицинской экспертизы Минюста осмотрели место происшествия и тело, выполнили неотложные процессуальные действия.

По факту в прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статьям 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) и 224 (нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

Специалистами Министерства по чрезвычайным ситуациям и ANAMA на территории завода были проведены комплексные проверки по обнаружению взрывчатых веществ, непригодных боеприпасов и их комплектных частей. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.