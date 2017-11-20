В Дамаске российское посольство обстреляли из минометов

Российское посольство в Дамаске подверглось минометному обстрелу, повреждена стена, пострадавших среди сотрудников нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"20 ноября около 10:35 по местному времени в результате минометного обстрела Дамаска, который велся с позиций террористов, один снаряд попал во внешнее ограждение посольства России в Сирии, примыкающее к его жилому комплексу", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве, отметив, что в результате разрыва 122-миллиметровой мины, повреждения получили стена здания, линии электропередачи и система водоснабжения.
"Пострадавших среди сотрудников посольства нет", - добавили в МИД РФ.
В российском дипведомстве надеются, что СБ ООН даст соответствующую оценку нападению.