Нефть снова рухнула Обновлено 00:43
В понедельник вечером на торгах на лондонской бирже ICE фьючерсы на нефть Brent с поставкой в феврале 2019 года за два часа подешевели на $1, а за день — более чем на $2, достигнув к 23:30 (мск) $58,86, пишет РБК.
Торги в понедельник начались на отметке в $60,42 за баррель. Дневное падение составило более 2%. WTI за день потеряла более $1,7 и торгуется на отметке в $49,76.
* * * 17:04
Цены на нефть продолжают рост сегодня, инвесторы пытаются оценить, насколько успешно страны ОПЕК+ смогут осуществить соглашение о сокращении добычи, а также следят за сигналами из США.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $60,94 за баррель, что на $0,66 (1,09%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
* * * 10:09
Мировые цены на нефть растут после падения в пятницу на 2-3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на утро понедельника цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,15% - до 60,37 доллара за баррель, стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,37%, до 51,66 доллара за баррель.
Поддержку ценам на нефть оказывают данные о количестве действующих буровых установок в США. Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщает, что число нефтяных буровых в США за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократилось на четыре единицы - до 873 штук.