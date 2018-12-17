В понедельник вечером на торгах на лондонской бирже ICE фьючерсы на нефть Brent с поставкой в феврале 2019 года за два часа подешевели на $1, а за день — более чем на $2, достигнув к 23:30 (мск) $58,86, пишет РБК.

Торги в понедельник начались на отметке в $60,42 за баррель. Дневное падение составило более 2%. WTI за день потеряла более $1,7 и торгуется на отметке в $49,76.



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Цены на нефть продолжают рост сегодня, инвесторы пытаются оценить, насколько успешно страны ОПЕК+ смогут осуществить соглашение о сокращении добычи, а также следят за сигналами из США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $60,94 за баррель, что на $0,66 (1,09%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.