В мире за год погибли 113 журналистов

Более 110 представителей средств массовой информации были убиты в мире в 2018 году. Такие данные приводятся в докладе организации Press Emblem Campaign (PEC), пишут Известия.

«Press Emblem Campaign сообщает, что с начала года 113 журналистов убиты в 30 странах мира, это на 14% больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.