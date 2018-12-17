В мире за год погибли 113 журналистов
Более 110 представителей средств массовой информации были убиты в мире в 2018 году. Такие данные приводятся в докладе организации Press Emblem Campaign (PEC), пишут Известия.
«Press Emblem Campaign сообщает, что с начала года 113 журналистов убиты в 30 странах мира, это на 14% больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.
Согласно докладу, наиболее «опасной» страной для работников СМИ в этом году стал Афганистан, где скончались по меньшей мере 17 журналистов. За ним следует Мексика (17 человек), Сирия (11), Индия (8), Йемен (8), США (6), Пакистан (5), Бразилия (4), Филиппины (4).
По данным PEC, основную ответственность за убийства журналистов в Афганистане несут террористические группировки, в Мексике — криминальные организации. В Сирии и Йемене чаще всего представители СМИ становились жертвами боевых действий.
Press Emblem Campaign создана в Женеве в 2004 году. Она обладает консультативным статусом при ООН.