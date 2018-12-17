В Грузии задержали одного из лидеров оппозиции

В Грузии задержан один из лидеров объединенной оппозиции, член партии «Единое национальное движение» Давид Киркитадзе. Об этом Общественному вещателю заявили в пресс-службе оппозиционной партии, пишет Эхо Кавказа.

Согласно информациии, Киркитадзе задержан в Кахетии. Предположительно, задержание оппозиционера связано с произошедшими накануне в Гурджаанском районе столкновениями правоохранителей с оппозиционерами, которые пытались пробиться через полицейские кордоны в Телави, где проходила инаугурация Саломе Зурабишвили.

Сообщается, что по факту нападения на представителя правоохранительных органов начато расследование.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария ранее заявил, что все провокационные действия будут проанализированы с правовой точки зрения.