Чавушоглу: Турция не будет сотрудничать с режимом Асада

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опроверг утверждения о том, что Анкара рассматривает возможность сотрудничества с режимом Башара Асада, сообщает Anadolu.

«Мы никогда не говорили и не скажем, что принимаем то, что сделал Асад. У нас спросили: будете ли вы работать с Асадом, если он выиграет справедливые выборы? На что я ответил: если будут демократические выборы, каждый может рассмотреть данную ситуацию.

Я не говорил, что мы будем работать с Асадом или мы признаем его»», - заявил глава турецкой дипломатии.