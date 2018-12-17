В США начались аресты сторонников Гюлена

В американском штате Нью-Джерси ФБР приступило к арестам членов организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

"ФБР ведет работу в отношении FETO в 15 штатах. В Нью-Джерси уже начались аресты", - сказал Чавушоглу, выступая в турецком парламенте.

Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения. Турция добивается его экстрадиции из США.