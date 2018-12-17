В России двое подростков зарезали 17-летнюю азербайджанку

В городе Нижнеудинск Иркутской области (РФ) правоохранители нашли пропавшую десять дней назад ученицу 11-го класса Гюнель Рагим гызы Дадашеву, сообщает haqqin.az со ссылкой на Московский комсомолец.

Согласно информации, тело девушки было найдено в кустах на острове реки Уда с признаками насильственной смерти. Ее искали с 6 декабря, когда вечером она ушла из дома и больше не вернулась.

Задержаны подозреваемые в убийстве двое подростков – 15 и 17 лет. Они сообщили следователям, что совершили убийство из корыстных побуждений, заманив жертву домой к одному из них. Преступники нанесли ей множественные колото-резаные ранения, от которых девушка скончалась, после чего избавились от тела.

Против подростков возбуждено уголовное дело по пунктам «ж», «з» ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). В ходе следствия будут проведены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская и экспертиза ДНК. Подозреваемые находятся под стражей.