Советником Пашиняна стал уволенный Саргсяном генерал

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подписал указ о назначении советником главы кабинета министров генерал-майора Аршака Карапетяна, сообщает Русарминфо.

Согласно информации, Аршак Карапетян в администрации Никола Пашиняна будет курировать вопросы по безопасности.

С февраля 2018 года по сегодняшний день Карапетян занимал должность военного атташе при посольстве Армении в России.

Издание отмечает, что в период боевых действий в Карабахе в апреле 2016 года Карапетян возглавлял разведывательное управление генштаба ВС Армении, а сразу после этих событий был отстранен от занимаемой должности. Помимо Карапетяна, своих постов тогда лишились и другие должностные лица в генштабе ВС Армении.