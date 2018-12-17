Германия заплатит бежавшим от нацизма еврейским детям

Правительство Германии выплатит однократную денежную компенсацию евреям, которых в детском возрасте вывезли в Британию из Третьего рейха, сообщает The Local.

Выплату в размере 2,5 тысячи евро начнут выдавать с января 2019 года. Этого добилась организация Claims Conference, представляющая пострадавших от Холокоста евреев. Ее получат участники программы под названием Kindertransport, которая продолжалась с 1938 по 1940 год. За это время на территорию Великобритании вывезли 10 тысяч еврейских детей.

По словам Стюарт Айзенштадт, представителя Claims Conference, «после того как еврейским детям пришлось прожить всю жизнь в разлуке с родителями, никто не сможет возместить им урон, но так они хотя бы получат малую долю справедливости».