Бизнесмен разбросал деньги из окна в толпу

В Гонконге полиция арестовала криптовалютного бизнесмена, который разбрасывал деньги с верхних этажей здания в беднейшем городском квартале, сообщает South China Morning Post.

Перед этим мужчина спрашивал у прохожих, верят ли они, что деньги могут падать с неба. Затем 24-летний бизнесмен зашел в здание, поднялся на один из верхних этажей и выбросил деньги в окно. Толпа принялась собирать сыпавшиеся купюры.

Необычный поступок мужчины привёл к тому, что движение на ближайших улицах оказалось заблокировано.

Полиции удалось собрать часть брошенной на ветер суммы.