Зять Роухани подал в отставку после обвинений в кумовстве

Как сообщает Agence France-Presse, Камбиз Мехдизаде, которому тридцать с небольшим лет, женился на дочери Роухани в августе этого года.

Зять президента Ирана Хасана Роухани - Камбиз Мехдизаде - подал сегодня в отставку, всего через два дня после назначения на должность главы геологической разведки Ирана.

В субботу он был назначен на руководящую должность в министерстве промышленности и горнодобывающей промышленности, а уже в понедельнк ушел в отставку после критики в соцсетях и со стороны некоторых законодателей.

«Благодарю вас за то, что вы нашли меня достойным и пригласили меня работать вместе с вами в этом министерстве, но я прошу, чтобы меня освободили от службы, чтобы я мог продолжать свою научную и исследовательскую деятельность», — написал Мехдизаде в своем заявлении об отставке.

Зять Роухани — аспирант в области нефтяной инженерии. В прошлом работал советником в министерстве нефти Ирана.