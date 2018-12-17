К этому уже в мире как-то давно привыкли, и мало кто обращает внимание на пустой армянский экспансионизм, древний, как и сам армянский народ.

Не сегодня замечено - армянские лидеры, как и в целом весь многострадальный народ, за словом в карман не лезут. Но то ли они зациклились на Карабах е, то ли ввиду бесконечной лидерской чехарды, а может, по какой-либо не известной нам причине Ереван пропускает в последнее время безответные удары один за другим. Понятно было бы, если бы новые лидеры вступили в старую, как и все, что связано с Арменией, перепалку с Турцией. Или же вновь заявили бы о своих негасимых претензиях на весь Северный Кавказ, а заодно и на все черноморское побережье.

Обратить внимание на новые нюансы в политическом поведении армянских политиков вынужден был недавно белорусский лидер Александр Лукашенко. Как выясняется, Никол Пашинян затеял интрижку против белорусского президента в чисто армянском стиле. Выглядело это примерно так.

При встрече с Путиным он надулся и с важным видом вдруг начал: “Ара, многоуважаемый Владимир Владимирович, я вынужден Вам заметить, что наш белорусский друг в последнее время стал вооружать соседний Азербайджан. Нехорошо как-то получается, мы с вами друзья – все трое, а Лукашенко шлет оружие нашим врагам. Не по-братски это и не по-эсенговски...”

Он хотел было добавить, мол, что бы вы сказали, если бы Армения начала снабжать оружием кого-либо из ваших врагов, например, США. Но не смог вспомнить, американцы - враги русским или друзья.

Что ответствовал дорогой и многоуважаемый Владимир Владимирович, неизвестно, судя по всему, он устремил свой взор на белорусского коллегу, мол, объясни, пока Никол не разревелся.

“Ты же знаешь, армяне добились не только Карабаха, но и права называться несчастным народом. А несчастных надо жалеть”, - читалось во взгляде Путина. Белорусские СМИ, как и российские, а за ними и азербайджанские, в том числе и наш haqqin.az, подробно рассказали об ответной речи брата Александра. Она заслуживает того, чтобы привести наиболее яркую ее часть.

«Кто занимает первое место по торговле оружием с Азербайджаном? Кто? Ответ: Россия. А чего ты язык засунул в одно место? Скажи ему, покритикуй Владимира Владимировича. А, боишься?»

Армянский премьер счел за благо прервать полемику. Вместо него заговорил молодой пресс-секретарь, посетовав на то, что Батька вынес сор из избы. Из Еревана Лукашенко ответили как-то гладко, очень мягко, не нарываясь на новые неприятности. Пашинян спрятал язык и молчит в тряпочку. И сразу же лидер революции любви кинулся вместе с Лавровым дописывать новый документ.

«Он гарантирует нам не присутствие в Армении иностранных войск», - похвастался вскоре он в Ереване.

«В том числе и российских?!» - хором обрадованно вопросила все еще оппозиционно мыслящая армянская журналистская братия.

«Вы что, совсем сдурели, что ли? - раздалось из президиума. - Вам же сказали – «иностранные войска». А какие же они иностранцы, русские военные. Они нас стерегут аж с XIX века…»

А в прессе армянской разгорается вовсю полемика на тему, какая разница между «отсутствием» и «неприсутствием». Говорят, что всем понравилась трактовка одного карабахского армянина. Он сказал: «Присутствие может быть отсутствием. Вот я, например, карабахский, вроде бы живу в Ереване. Но я же отсутствую…»

Лукашенко громко сказал то, о чем тихо шушукаются в ереванских переулках. Он назвал того, кто в доме хозяин. А то понимаешь ли, евроинтеграция, революция любви, армянский прорыв… Лучше засунуть язык в одном место, как сказал Батька, чем потом тщетно жевать галстук. Ведь Путин выражается похлеще Лукашенко – он потом угрожает за одно место повесить. А Никол тем временем продолжает вешать лапшу на уши. Он понимает – язык до Киева доведет. Лучше вовремя язык засунуть…