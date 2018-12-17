Депутаты оппозиционных партий парламента Венгрии во время демонстрации против изменений трудового законодательства ворвались в здание венгерской общественной телекомпании MTVA с требованием зачитать обращение к народу в прямом эфире , передает ТАСС со ссылкой на венгерское информагентство MTI.

Депутатов от партий Движение "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"), "Демократическая коалиция", блока Венгерской социалистической партии и "Диалога во имя Венгрии" сначала пустили в здание телекомпании в сопровождении полиции. Демонстранты, собравшиеся у здания телевидения, в это время скандировали "Фабрика лжи!".

Руководство телекомпании обвинило депутатов в превышении полномочий и подало заявление в полицию. В итоге охрана телекомпании не позволила народным избранникам выйти в прямой эфир. В ответ депутаты пригрозили, что тысячи людей возьмут штурмом здание, если их требование о публичном заявлении не будет выполнено.

Напомним, в Будапеште с прошлой недели проходят многотысячные акции протеста против изменений в трудовое законодательство Венгрии, которые были приняты венгерским парламентом. Одобренная парламентом реформа позволит работодателям с 2019 года увеличить количество сверхурочных трудовых часов в году с 250 до 400. Критики нового законодательства называют зафиксированные в нем нормы труда рабскими. Оппоненты премьер-министра Виктора Орбана винят его во все более авторитарном стиле правления.