Путин пообещал подумать о судьбе Олега Сенцова

Президент РФ Владимир Путин не видит перспектив по взаимодействию с Киевом по судьбе осужденного по обвинению в терроризме режиссера Олега Сенцова, однако о его судьбе "думает". Об этом глава российского государства рассказал члену Совета по развитию гражданского общества и правам человека, режиссеру Александру Сокурову на заседании Совета по правам человека, пишет РЕН ТВ.

Александр Сокуров поинтересовался в конце заседания, можно ли вернуться к судьбе Олега Сенцова: "Прошло время. Может быть, надо опережать уже этих политиков украинских, от которых никакого толка уже нет? И нам сделать шаг…"

В ответ российский лидер заявил, что пережать украинских политиков не удастся, потому что они сами не знают, что будут делать завтра: "Они вот такие, в состоянии броуновского движения находятся. Но тем не менее думать о проблемах, которые вы подняли в завершение своего выступления, конечно, нужно. Мы думаем об этом".