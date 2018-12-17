Айдын Керимов 00:51

7 декабря ряд оппозиционных СМИ, действующих за пределами Азербайджана, распространил результаты совместного расследования грузинских и азербайджанских журналистов. Имена журналистов, участвовавших в расследовании, не разглашались. Авторы анонимного расследования, наделавшего немало шума в двух странах, судя по утверждению «политэмигрантских СМИ», опираясь на результаты лабораторного исследования, выдвинули сенсационную версию – топливо, производимое Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR), оказалось в 20 (!) раз ниже мировых стандартов. Отметим, что дизельное топливо в Азербайджане производится на НПЗ имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана, и спрос на данный вид топлива в стране довольно высокий. С января по ноябрь 2018 года в Азербайджане было произведено 1,766 млн тонн дизтоплива, что на 2,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. А с января по сентябрь в Азербайджане было потреблено 951,6 тыс. тонн дизтоплива при годовом росте в 1,5%.

Оппозиционные журналисты утверждали, что низкое качество азербайджанского дизельного топлива было установлено в лаборатории Magi LTD. Однако сразу же после резонансного видеосюжета азербайджанское агентство Report обратилось с запросом в министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Как заявили азербайджанским журналистам в департаменте контроля за окружающей средой вышеупомянутого грузинского министерства, в этом ведомстве не располагают информацией о деятельности лаборатории под названием Magi LTD: "Департамент контроля за окружающей средой, осуществляющий проверку качества бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях Грузии, не имеет какой-либо информации о лаборатории Magi LTD, которая якобы занимается тем же в Грузии". Затем в регулирующий орган Грузии был отправлен запрос в связи с указанной лабораторией. Сотрудники министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии взяли 240 образцов со всех заправочных станций в стране. Инспекция проводилась без предварительного уведомления, образцы будут проверены лабораториями, имеющими международную аккредитацию. Результаты исследования определят, соответствует ли уровень содержания свинца в бензине, продаваемом на АЗС, стандартам, установленным в законодательстве Грузии.

А тем временем стало известно, что сервисные центры в Баку не получали жалоб из-за проблем в двигателях автомобилей, связанных с качеством продаваемого в Азербайджане дизельного топлива SOCAR. Об этом заявил Report один из официальных дилеров иномарок в Азербайджане. Так, PR-менеджер Toyota Baku Centre, официального представителя японского автопроизводителя Toyota в Азербайджане, Эльданиз Джафаров сказал, что в компанию поступают заказы на дизельные двигатели для Land Cruiser 200 и Prado: "Заказы не поступали бы в случае проблем с качеством дизельного топлива. Спрос есть". В свою очередь менеджер по маркетингу официального представителя китайских автомобильных брендов в Азербайджане Sirena Motors Эюб Алиев сказал, что к ним не поступали жалобы на низкое качество дизтоплива и возникающие из-за этого проблемы с двигателем автомобиля. Подобная ситуация царит и в Mercedes-Benz Azerbaijan, где также не получали никаких жалоб на качество дизтоплива. Ранее Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана неоднократно проводил экспертизу качества топлива и выдавал соответствующие заключения. В апреле этого года указом президента Ильхама Алиева данный госкомитет был упразднен, а его полномочия переданы Госагентству по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком, созданному на базе Госслужбы по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Минэкономики. Но поскольку Кабинет министров еще не утвердил положение нового агентства, структура организации еще не сформирована, следовательно, эта госструктура не получила соответствующих полномочий. И поэтому госагентство все еще не уполномочено вынести свой вердикт относительно качества производимого в Азербайджане дизельного топлива. Операционный координатор SGS-Azeri LTD представительства ведущей швейцарской компании по инспекциям и сертификации SGS в Азербайджане Зохраб Агаев сообщил, что на основе заявок швейцарской компанией периодически проводятся проверки и анализы качества топлива. До сих пор никаких проблем обнаружено не было. "Проверки проводятся по многим параметрам. К примеру, некоторые компании хотят выяснить количество серы, свинца, октановое число бензина и дизеля. Наши анализы не выявили каких-либо несоответствий и низкое качество. Анализ по различным параметрам показал, что все они соответствуют принятым в Азербайджане стандартам", - сказал Агаев. Таким образом, первичные результаты повторного расследования альтернативной азербайджанской журналистской группы как минимум поставили под сомнение репрезентативность исследования грузино-азербайджанской анонимной группы. Во-первых, ни в Грузии, ни в Азербайджане нет никакой информации не только об уровне лабораторных исследований в Magi LTD, но и о самой лаборатории. Подлинность проведенных в Грузии лабораторных исследований оспаривается самим официальным Тбилиси, и предпринимается попытка перепроверки обнародованных результатов. Во-вторых, известная во всем мире швейцарская компания по инспекциям и сертификации дизельного топлива отвергает озвученные претензии и указывает на соответствие производимого в Азербайджане топлива европейским стандартам. Наконец, ни одно из ведомств, осуществлявших госконтроль в Азербайджане, по сей день не подвергало сомнению качество производимого топлива.

К сожалению, не имея на руках веских доказательств и аргументационной базы, журналисты из оппозиционного "Мейдана" в унисон со штатным критиком SOCAR Мирвари Гахраманлы выступают с громкими заявлениями, осуждая Госнефтекомпанию Азербайджана в подтасовке и коррупции. Возникает вопрос: если мировые автомобильные дилеры не оспаривают качество азербайджанского топлива, если ведущие компании в мире по инспекциям не подвергают сомнению результаты проверок госведомств Азербайджана, ежедневно закупая (!!!) это самое топливо, с какой стати представители оппозиции выдвигают столь громкие обвинения?! Они полагаются на результаты несуществующей лаборатории Magi LTD?! Так само правительство Грузии не располагает никакой информацией об этой лаборатории! Где доказательства?! Почему не представлена экспертная оценка в письменном виде? Почему нет имен специалистов, проводивших исследования?! Наконец, кто из журналистов проводил это расследование?!