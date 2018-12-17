Перед матчем спортсмены по обычаю выстраиваются в две шеренги и слушают гимны стран-участниц. На огромном медиакубе над площадкой появляется флаг Беларуси, а вместо гимна звучит «Косил Ясь клевер».

Удивились все. Норвежцы — неожиданно веселому гимну белорусов, который они никогда в жизни не слышали, а сами гости не могли понять: почему звучит эта песня? При этом некоторые хоккеисты подпевали и слегка пританцовывали.

Снимавшие видео на телефон белорусские болельщики также ничего не понимали. Самое смешное, что кроме белорусской делегации никто ничего не понял. Загадкой остается и сам факт появления в аудиоархиве организаторов веселой песни вместо гимна.

Обе команды невозмутимо выслушали композицию. По окончании матча белорусам были принесены официальные извинения. Что касается самого матча, то он завершился в пользу Норвегии, обыгравшей Беларусь со счетом 6:1.