Хадиджа Исмайлова получила полмиллиона… на мобилизацию масс

Скандальная оппозиционная журналистка Хадиджа Исмайлова, вовлеченная в политическую борьбу с властями в статусе фрилансерши-правозащитницы, получила от западных организаций грант в размере 500 тысяч евро. Об этом накануне сообщило издание Avropa.info со ссылкой на офис одной из международных донорских организаций. После выхода в свет этой публикации в фейсбук развернулись бурные прения вокруг нового сомнительного полумиллионного проекта мачехи азербайджанской либерал-демократии.

По информации Avropa.info, которое возглавляет известный в прошлом политзаключенный и соратник оппозиционного лидера Али Керимли – Руслан Баширли, столь крупный грант Хадиджа Исмайлова получила отдельными траншами из крупных фондов. Дело в том, что из-за судебных тяжб с Минналогов банковские счета Хадиджи Исмайловой все еще заблокированы, и правозащитница ограничена в праве получать финансовую помощь банковскими переводами на свои счета.

Целью выделения столь крупного гранта является проведение социологических исследований среди национальных и религиозных групп, молодежи и секс-меньшинств. Результаты этих исследований должны быть использованы для проведения работы по самоорганизации среди этих социальных групп.

Иными словами, грант рассчитан на проведение социологических исследований для выявления недовольных слоев населения в Азербайджане с целью их дальнейшей мобилизации и вовлечения в активную политическую борьбу.

Как сообщает оппозиционное издание, Хадиджа Исмайлова единолично занимается распределением гранта. Деньги уходят приближенным активистам, что, в свою очередь, вызывает недовольство некоторых лидеров оппозиции.

По информации, оппозиционные активисты выразили аккредитованным в Азербайджане западным дипмиссиям свое несогласие с этим решением, жалуясь на то, что столь большие финансовые транши выделяются не отдельным оппозиционным силам, а частным лицам, косвенно вовлеченным в политическую борьбу.