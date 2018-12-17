Белый дом: Трамп не обещал Эрдогану экстрадировать Гюлена

Президент США Дональд Трамп во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита "двадцатки" в Аргентине не давал обязательств экстрадировать из США турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.

"На встрече с президентом Эрдоганом на G20 президент Трамп не давал обязательства экстрадировать Фетхуллаха Гюлена", - заявил он.

Отметим, что в воскресенье глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Трамп уведомил Эрдогана, что американская сторона рассматривает возможность экстрадиции Гюлена. По его словам, "ФБР проводит расследование относительно того, как организация Гюлена уклонялась в США от налогов".

В ноябре телекомпания NBC сообщала, что администрация США изучает возможность высылки Гюлена, рассчитывая, что это поможет добиться смягчения жесткой позиции Турции в отношении Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Однако эту информацию позднее опровергли в Белом доме.