Мэй назвала дату голосования по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что голосование, на котором должна быть одобрена сделка по выходу страны из Евросоюза, состоится 14 января, сообщает Reuters.

Лидер лейбористов Джереми Корбин уже заявил, что для страны «неприемлемо ждать еще месяц», и внес в парламент предложение о вотуме недоверия премьеру.

Голосование по условиям «Брекзита» должно было состояться 11 декабря, однако Мэй отменила его за день до этого срока. Она пояснила, что пока предложенный ей план не находит поддержки у депутатов. Премьер объявила о намерении в ближайшее время добиться новых уcловий от ЕС.