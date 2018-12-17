ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о российской милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей. Об этом говорится в Twitter-аккаунте организации, сообщает ТАСС.

Документ поддержали 66 стран, 19 государств проголосовали против, 72 воздержались.

Принятием резолюции Генассамблея выразила «серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой».

ООН считает, что Россия проводит на территории Крыма войсковые учения и размещает оружие, из-за чего в регионе продолжается дестабилизация. Также в документе отмечено, что российские действия на территории Черного моря угрожают безопасности Украины.

ООН осудила Россию из-за строительства моста через Керченский пролив, а также выразила недовольство ограничениями на проход иностранных судов через Азовское море. Организация призвала Москву прекратить подобную деятельность.