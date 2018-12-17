Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 4,6% и составила $56,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $58 за баррель 20 октября 2017 года.

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 3,57%, составив $57,48 за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $58 за баррель 29 ноября текущего года.