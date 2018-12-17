Израиль показал новую ракету видео
Премьер-министру и министру обороны Израиля Биньямину Нетаньяху во время посещения военно-промышленной компании Israel Aircraft Industries впервые показали выставочный макет противокорабельной ракеты Gabriel 5, пишет Лента.ру со ссылкой на блог oleggranovsky.
«Мы разрабатываем наступательные ракеты, которые могут попасть в любую точку региона и в любые цели», — отметил израильский премьер.
Ракеты Gabriel разрабатываются и производятся Israel Aircraft Industries с 1960-х годов. Последняя эксплуатируемая версия оружия (Gabriel 4) в длину достигает 4,7 метра и переносит боеголовку массой 240 килограммов. Дальность ракеты оценивается в 200 километров.
Gabriel 5 должна получить усовершенствованную активную многоволновую головку самонаведения, адаптированную для работы в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ).