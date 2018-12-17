Генассамблея ООН приняла резолюцию Азербайджана

На пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН на основе консенсуса была принята предложенная Азербайджаном резолюция "Лица, пропавшие без вести", сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что 62 страны присоединились к резолюции в качестве соавторов.

Главной целью резолюции, которую Азербайджан выдвигает раз в два года, является еще большое повышение внимания к проблеме без вести пропавших лиц в условиях вооруженных конфликтов в мире.

В резолюции выражается глубокая озабоченность ростом числа лиц, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов в ряде точек мира. Отмечается, что проблема без вести пропавших лиц приносит большие страдания их семьям и имеет отрицательные последствия.

Резолюция призывает государства к уважению и соблюдению положений международного гуманитарного права, предотвращению случаев пропажи без вести лиц в условиях вооруженных конфликтов, проведению всех необходимых мероприятий по поиску без вести пропавших лиц, в том числе к сотрудничеству в соответствии с международными обязательствами, для установления судьбы без вести пропавших лиц.